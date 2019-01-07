На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 6 січня один окупант загинув, один отримав поранення

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Згідно з повідомленням, опорні пункти наших військ були обстріляні противником із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка - на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 6 січня один окупант загинув, ще один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, представники російських збройних формувань навмисно уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ), призводячи до скупчення людей і транспорту на тимчасово окупованій території України.