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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 08:15
На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции о'объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 января 2019 года, ни один военнослужащий не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нам пресс-центр ООС в Facebook

Сообщается, что российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. Не было зафиксировано ни одного случая применения вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.

На Луганском направлении вблизи хутора Вильный опорные пункты украинских бойцов были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Мариупольском направления вблизи Водяного боевики дважды открывали огонь по украинским позициям.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. В ответ на провокации противника подразделения Ообъединенных сил применяли дежурные огневые средства", - сообщили в пресс-центре ООС,

Разведка сообщает, что 4 января погибло двое оккупантов, один получил ранения.

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Напомним, боевики не пропустили ОБСЕ к железнодорожной станции "Красная могила". Сообщается, что 31 декабря прошлого года, в пункте пропуска на границе в Вознесенівці, а также на железнодорожной станции "Красная могила" в этом же населенном пункте, где наблюдатели зафиксировали ориентировочно 20 неподвижных железнодорожных вагонов для перевозки угля (увидеть, вагоны были полными/пустыми, не удалось), невооруженные новобранцы вооруженных формирований Российской Федерации приказали патрулю СММ немедленно покинуть район и железнодорожную станцию

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