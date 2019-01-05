На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 січня 2019 року, жоден військовослужбовець не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нам прес-центр ООС у Facebook

Повідомляється, що російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Не було зафіксовано жодного випадку застосування озброєння, що заборонено Мінськими угодами.

На Луганському напрямку поблизу хутора Вільний опорні пункти українських бійців були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї. Також на Маріупольському напряму поблизу Водяного бойовики двічі відкривали вогонь по українським позиціям.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - повідомили в прес-центрі ООС,

Розвідка повідомляє, що 4 січня загинуло двоє окупантів, один отримав поранення.

Нагадаємо, бойовики не пропустили ОБСЄ до залізничної станції "Червона могила". Повідомляється, що 31 грудня минулого року, у пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці, а також на залізничній станції "Червона могила" в цьому ж населеному пункті, де спостерігачі зафіксували орієнтовно 20 нерухомих залізничних вагонів для перевезення вугілля (побачити, чи були вагони повними/порожніми, не вдалося), неозброєні найманці збройних формувань Російської Федерації наказали патрулю СММ негайно залишити район та залізничну станцію.