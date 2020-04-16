На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

На Донбассе в течении 15 апреля в районе операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики нарушили установленный режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, несмотря на запланированный обмен пленными, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник вел обстрелы по украинским опорным пунктах из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи города Попасная, сел Крымское и Водяное.

"В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств вынудили оккупационные подразделения прекратить вооруженную преступную активность. За прошлые сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было", - сообщили в штабе.

В то же время, по данным разведки Минобороны, 15 апреля в рядах оккупационных войск ранены двое российских наемников.

"От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

Напомним, 16 апреля планируется обмен пленными, который будет проводиться в двух локациях на Донбассе.