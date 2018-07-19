На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

18 июля боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 18 июля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным Минобороны, за 18 июля боевики 17 раз обстреляли украинские позиции.

"В результате боевых действий среди наших защитников - военнослужащих Вооруженных сил Украины нет раненых или травмированных", - отметил он.

Кроме того, Гуцуляк сообщил, что уже с начала текущих суток, 19 июля, боевики на Донбассе пять раз обстреливали позиции ООС. Сейчас раненых и погибших в рядах ООС не зафиксировано.

Напомним, вчера, 18 июля, боевики обстреляли поселок Пивденное на Горловском направлении. Также вчера в штабе ООС сообщали, что в течение дня, с семи утра до шести вечера, на Донбассе был зафиксирован лишь один обстрел.