На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

За 18 липня бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 18 липня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за даними Міноборони, за 18 липня бойовики 17 разів обстріляли українські позиції.

"Внаслідок бойових дій серед наших захисників - військовослужбовців Збройних сил України немає поранених або травмованих", - зазначив він.

Крім того, Гуцуляк повідомив, що вже з початку поточної доби, 19 липня, бойовики на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції ООС. Наразі поранених та загиблих у лавах ООС не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, бойовики обстріляли селище Південне на Горлівському напрямку. Також вчора у штабі ООС повідомляли, що протягом дня, з сьомої ранку до шостої вечора, на Донбасі було зафіксовано лише один обстріл.