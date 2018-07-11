На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Боевики за сутки 10 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 июля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер отечественного оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов в течение 10 июля потерь среди украинских военных нет", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны, за сутки борйовики десять раз открывали огонь на Донбассе, обстреливая позиции ООС.

В частности, боевики обстреляли Красногоровку, что привело к ранению гражданского. Также под обстрелами оказалось Золотое-4, в результате чего были поврежденs гражданские дома по улицам Затышная и Студенческая.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Красногоровки ранен гражданский, мужчина госпитализирован.