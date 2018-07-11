На Донбасі за добу обішлося без втрат серед українських військових

Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі, українські військові не постраждали

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, за минулу добу, 10 липня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер вітчизняного оборонного відомства Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожих обстрілів протягом 10 липня втрат серед українських військових немає", - повідомив він.

Як зазначив представник Міноборони, за добу борйовики десять разів відкривали вогонь на Донбасі, обстрілюючи позиціїї ООС.

Зокрема, бойовики обстріляли Красногорівку, що призвело до поранення цивільного. Також під обстрілами опинилося Золоте-4, внаслідок чого було пошкоджено цивільні будинки по вулицям Затишна та Студентська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Красногорівки поранено цивільного, чоловіка наразі госпіталізовано.