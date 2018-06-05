На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Боевики вечером обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что бои продолжаются в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкое. Боевики за сутки 30 раз прицельно обстреляли украинские позиции.

"Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21:00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрыться в бомбоубежище, и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется. Во время боевых действий потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Донецкой фильтровальной станции шли бои, предположительно, снаряд попал в здание объекта критической инфраструктуры.