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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вечером обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что бои продолжаются в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкое. Боевики за сутки 30 раз прицельно обстреляли украинские позиции.

"Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21:00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрыться в бомбоубежище, и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется. Во время боевых действий потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

 

Зведення станом на 7:00 05 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 04 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 4 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Донецкой фильтровальной станции шли бои, предположительно, снаряд попал в здание объекта критической инфраструктуры.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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