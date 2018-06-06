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На Донбасі бойовики застосували міномети, 3 поранених, - ООС

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 08:16
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, а також застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру, в результаті чого троє українських військових отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії.

"Напруженою обстановка залишалася в районах н.п. Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де бойовики 11 разів застосовували міномети 120 та 82 калібру", - наголосили у прес-центрі.

Також зазначається, що не припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.

"Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших оборонних рубежів", - підкреслили в ООС.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено, 4 поранено.

"Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА", - йдеться у повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 06 червня 2018 року Упродовж минулої доби, 05 червня, ситуація в районі проведення операції...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, за день, 5 червня 2018 року, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбас було поранено двох українських військовослужбовців.

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС На Донбасі за добу ліквідували двох бойовиків, - розвідка
Теги публікації: Донецьк, Донбас, раненые, бойовики, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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