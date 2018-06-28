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На Донбассе за сутки ликвидировали 10 боевиков, - разведка

НовостиОбщество    28.06.2018 - 09:31
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)

Еще 7 боевиков ранены

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение суток 27 июня 2018 украинские военные ликвидировали 10 боевиков. Об этом по данным разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 7 ранены", - указано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 28 июня 2018, боевики россий семь раз открывали огонь по нашим защитникам.

"На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкине и Гнутове, что на Мариупольском направлении", - сообщили в пресс-центре.

 

Ранкове зведення на 7:00 28 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 27 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Железное. Пострадали два гражданских лица.

Боевики за сутки обстреливали украинских военных 32 раза, - ООС На Донбассе погибли трое украинских военных, - ООС
Темы: Новости ООС    Теги публикации: боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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