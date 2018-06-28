На Донбассе за сутки ликвидировали 10 боевиков, - разведка

Еще 7 боевиков ранены

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение суток 27 июня 2018 украинские военные ликвидировали 10 боевиков. Об этом по данным разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 7 ранены", - указано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 28 июня 2018, боевики россий семь раз открывали огонь по нашим защитникам.

"На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкине и Гнутове, что на Мариупольском направлении", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Железное. Пострадали два гражданских лица.