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Бойовики обстріляли Залізне, поранено двох мирних жителів

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 08:25
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовики обстріляли Залізне з мінометів калібром 82-мм

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 28 червня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне. Про це це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

"Минулої доби ворог цинічно обстріляв з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено.

Згодом стало відомо, що троє загиблих на Донбасі військовослужбовців, які зазнали смертельних поранень  27 червня, внаслідок обстрілів, служили у 93 окремій механізованій бригаді (ОМБр) "Холодний Яр", що дислокується у Харкові.

Усі загиблі бійці будуть представлені до державних нагород

Бойовики за добу обстрілювали українських військових 32 рази, - ООС Внаслідок обстрілів бойовиків пошкоджені житлові будинки у н. п. Золоте-4
Теги публікації: бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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