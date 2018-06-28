Бойовики обстріляли Залізне, поранено двох мирних жителів

Бойовики обстріляли Залізне з мінометів калібром 82-мм

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 28 червня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне. Про це це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

"Минулої доби ворог цинічно обстріляв з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено.

Згодом стало відомо, що троє загиблих на Донбасі військовослужбовців, які зазнали смертельних поранень 27 червня, внаслідок обстрілів, служили у 93 окремій механізованій бригаді (ОМБр) "Холодний Яр", що дислокується у Харкові.

Усі загиблі бійці будуть представлені до державних нагород