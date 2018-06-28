На Донбасі за добу ліквідували 10 бойовиків, - розвідка

Ще 7 бойовиків поранено

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом доби 27 червня 2018 українські військові ліквідували 10 бойовиків. Про це за даними розвідки повідомили у прес-центрі штабу ООС у Facebook.

"За даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби, 28 червня 2018, бойовики росій сім разів відкривали вогонь по наших захисниках.

"На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції у районі населеного пункту Мар’їнка, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине та Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 27 червня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне. Постраждали дві цивільні особи.