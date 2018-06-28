Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі за добу ліквідували 10 бойовиків, - розвідка

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 09:31
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)

Ще 7 бойовиків поранено

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом доби 27 червня 2018 українські військові ліквідували 10 бойовиків. Про це за даними розвідки повідомили у прес-центрі штабу ООС у Facebook.

"За даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби, 28 червня 2018, бойовики росій сім разів відкривали вогонь по наших захисниках.

"На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції у районі населеного пункту Мар’їнка, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине та Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - повідомили в прес-центрі.

 

Ранкове зведення на 7:00 28 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 27 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 27 червня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне. Постраждали дві цивільні особи.

Бойовики за добу обстрілювали українських військових 32 рази, - ООС На Донбасі загинули троє українських військових, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся