На Донбасі за добу 11 поранених. Україна чекає на міжнародну реакцію

У зв'язку з черговим загостренням на Донбасі українська сторона розраховує на міжнародну реакцію. За минулу добу поранено та травмовано 11 військовослужбовців.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Вчора, 26 лютого в результаті обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяного отримали поранення дев'ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, в результаті підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один - кульове поранення ноги", - йдеться в повідомленні.

Пораненим надали медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів і керівництва міжнародних організацій", - додали в українській делегації.