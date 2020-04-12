На Донбассе в субботу ранены трое украинских военных

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объедененных сил, ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкиного и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". В общем там противник осуществил пять обстрелов - вблизи Новотошковского и Новозвановки.

По данным разведки, 11 апреля украинские военные ответным огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции вблизи села Тарамчук на Приазовье. Огнем в ответ Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на Донбассе, в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один военнослужащий.