На Донбассе в среду ранен украинский военный

В течение минувших суток, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС - вблизи Водяного и Новотроицкого.

Напомним,Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.