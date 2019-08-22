На Донбассе в среду ранен украинский военный

Всего боевики совершили семь обстрелов
В течение минувших суток, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.
"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС - вблизи Водяного и Новотроицкого.
Напомним,Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.
РБК-Украина писало, что в течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.