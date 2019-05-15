На Донбассе в среду без потерь среди украинских военных

Боевики 14 раз обстреляли силы ООС
На Донбассе в зоне ООС в среду, 15 мая, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.
Так, с начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС четыре раза:
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении пресс-центра.
Напомним, 14 мая в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое были ранены.
Как писало РБК-Украина ранее, в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 13 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.