На Донбассе составили списки желающих получить гражданство РФ, - омбудсмен

На оккупированном Донбассе уже составлены списки желающих получить паспорта и гражданство Российской Федерации. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в комментарии "112 Украина".

По его словам, также боевики и оккупационные администрации агитируют получать паспорта РФ. Выдача документов планируется в мае.

"У меня есть такая информация от партнерских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает офис по поводу мониторинга нарушений прав на оккупированных территориях, что на сегодня списки людей, желающих получить паспорта, сформированы", - заявил Лисянский.

Он также подчеркнул, что после майских праздников начнется активная фаза выдачи паспортов. Лисянский заявил, что Россия давно готовилась к реализации этого сценария, поскольку агитация за получение российского гражданства велась в течение последних двух лет.

"У граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздавали. А так они вынуждены тратить средства и ресурсы, чтобы провести эту кампанию", - заявил представитель омбудсмена.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Вскоре президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ из-за ее действий на Донбассе.