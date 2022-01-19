ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе сохранялась тишина в течение суток

Новина українською →
Украина, Среда 19 января 2022 07:21
На Донбассе сохранялась тишина в течение суток Фото: сутки прошли без нарушений на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прошедшие сутки, 18 января, прошли без нарушений на Донбассе. Также не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и сегодняшним утром по состоянию на 7 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

18 января на Донбассе не было обстрелов. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и по состоянию на сегодняшнее утро.

"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что боевики могут обстрелять верующих на Крещение в Донецкой области. Центр стратегических коммуникаций предупредил о возможных провокациях со стороны оккупантов.

Также сообщалось, что 17 января боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески. Наши бойцы в результате обстрела не пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше