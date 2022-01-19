На Донбассе сохранялась тишина в течение суток
Прошедшие сутки, 18 января, прошли без нарушений на Донбассе. Также не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и сегодняшним утром по состоянию на 7 утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
18 января на Донбассе не было обстрелов. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и по состоянию на сегодняшнее утро.
"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что боевики могут обстрелять верующих на Крещение в Донецкой области. Центр стратегических коммуникаций предупредил о возможных провокациях со стороны оккупантов.
Также сообщалось, что 17 января боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески. Наши бойцы в результате обстрела не пострадали.