На Донбасі зберігалася тиша протягом доби

Минула доба, 18 січня, пройшла без порушень на Донбасі . Також не зафіксовано порушень режиму припинення вогню і сьогодні вранці станом на 7 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штаб ООС.

18 січня на Донбасі не було обстрілів. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано і станом на сьогоднішній ранок.

"За минулу добу, 18 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.