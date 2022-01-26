На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток

В среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, за минувшие сутки, 25 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военных получили ранения.