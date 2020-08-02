На Донбассе сохраняется "тишина", - Минобороны

В воскресенье, 2 августа, нарушений режима тишины в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

"Боевые подразделения Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей.

"За минувшие сутки подразделения ДСНС разминировали более 4 гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа боевики 3 раза открывали неприцельный огонь на Донбассе: в этот же день травмировались двое бойцов ВСУ.

Как писало РБК-Украина, за 4 дня перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня; меньше всего нарушений зафиксировали 30 июля.