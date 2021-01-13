На Донбассе сохраняется "тишина"

В среду, 13 января, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также в районе операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский военный.

Кроме того, 11 января в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный.

Ранее сообщалось, что в районе проведения ООС погибла 29-летняя военнослужащая. Обстоятельства смерти уточняются.