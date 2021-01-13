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На Донбасі зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

У середу, 13 січня, на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Також в районі операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони.

Сьогодні сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували більше ніж 4 гектарів території і передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 11 разів обстрілювали українські позиції. В результаті обстрілу ворожих отримав поранення один український військовий.

Крім того, 11 січня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий.

Раніше повідомлялося, що в районі проведення ООС загинула 29-річна військовослужбовець. Обставини смерті з'ясовуються.

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