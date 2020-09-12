На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала субботы, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим всеобъемлющего прекращения огня. Оккупационные войска не обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает командование ООС.

В штабе отмечают, что ситуация вдоль линии фронта полностью контролируется украинскими военнослужащими.

"Придерживаясь режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отметили в командовании.

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений сохраняется режим "тишины".

Напомним, вчера политические советники "нормандской четверки" в Берлине договорились о продолжении перемирия на Донбассе после недавнего обострения ситуации.

Отметим, в течение 11 сентября на Донбассе боевики также придерживались режима прекращения огня.

Однако наблюдатели ОБСЕ обнаружили вблизи линии разграничения тяжелую военную технику российско-оккупационных сил.