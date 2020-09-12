ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Донбасс, Суббота 12 сентября 2020 17:45
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала субботы, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим всеобъемлющего прекращения огня. Оккупационные войска не обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает командование ООС.

В штабе отмечают, что ситуация вдоль линии фронта полностью контролируется украинскими военнослужащими.

"Придерживаясь режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отметили в командовании.

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений сохраняется режим "тишины".

Напомним, вчера политические советники "нормандской четверки" в Берлине договорились о продолжении перемирия на Донбассе после недавнего обострения ситуации.

Отметим, в течение 11 сентября на Донбассе боевики также придерживались режима прекращения огня.

Однако наблюдатели ОБСЕ обнаружили вблизи линии разграничения тяжелую военную технику российско-оккупационных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассперемириеООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь