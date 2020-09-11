На Донбассе сохраняется режим "тишины"

С начала текущих суток, 11 сентября, на Донбассе не нарушался режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Следуя режима прекращения огня, подразделения Объединенных сил выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения ОС соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокации боевиков.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, на Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", обстреляв позиции у Шумов и Золотого.

Кроме того, 10 сентября стало известно, что инспекция украинских позиций возле Шумов не состоится, ее перенесли на неопределенный срок.

После этого Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы.