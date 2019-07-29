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На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 21:39
На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби 29 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстрілів не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у  Facebook.

Також повідомляється, що втрат з української сторони не зафіксовано.

"З початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що бойовики вночі 28 липня з великокаліберної зброї обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

Раніше делегація Сполучених Штатів Америки на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Делегація відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими жителями.

На Донбасі бойовики з початку доби здійснили один обстріл позицій ВСУ На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Теми: Новини ООС
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