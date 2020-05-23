На Донбассе снайпер ранил военного

Сегодня, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Верхнеторецкого.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня на Донбассе в районе ООС было зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, 22 мая боевики 12 раз нарушали тишину на Донбассе, ранив украинского военного.