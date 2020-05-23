ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі снайпер поранив військового

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 17:18
На Донбасі снайпер поранив військового
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Події сталося біля Верхньоторецького

Сьогодні, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Інцидент стався поблизу Верхньоторецького.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в районі ООС було зафіксовано два обстрілу з боку бойовиків.

Крім того, 22 травня бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши українського військового.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся