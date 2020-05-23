На Донбасі снайпер поранив військового

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Події сталося біля Верхньоторецького

Сьогодні, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Інцидент стався поблизу Верхньоторецького.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в районі ООС було зафіксовано два обстрілу з боку бойовиків.

Крім того, 22 травня бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши українського військового.

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Автор: Валерія Мрачковська