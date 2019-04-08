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На Донбасі досі закриті два пункти пропуску

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 10:51
На Донбасі досі закриті два пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Гнутове" і "Мар'їнка" досі не працюють

Cтаном на ранок 8 квітня на Донбасі залишаються закритими контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" і "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що на пункті пропуску "Гнутове" триває реконструкція, заходи триватимуть до 9 квітня. У той же час пункт пропуску "Мар'їнка" закритий за рішенням командувача ООС Сергія Наєва через загрозу для мирних жителів у зв'язку з обстрілами. Інші КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно.

Нагадаємо, 5 квітня бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. У зв'язку з інцидентом на пункті оголосили режим "червоний" і припинили пропускні операції. Також повідомлялося, що про відновлення роботи КПВВ оголосять додатково.

Відзначимо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 7 квітня поранено одного українського військового. Також повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

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