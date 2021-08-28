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На Донбассе сегодня пострадали 8 военных. Внеочередного заседания ТКГ не будет

Автор: РБК-Украина

Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. Однако внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы проводить не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации для участия в ТКГ.

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено минского соглашениями.

Требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал.

"По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ ... Созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуем ответ РФ в виде слова« нет », уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседание в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих ", - пояснили в ТКГ.

Обновлено

Позже в Украинской делегации для участия в ТКГ сообщили, что по уточненным данным ранено и травмированы восемь военнослужащих, а не девять, как сообщалось ранее.

Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и что на Донбассе из-за этого ограничили движения поездов.

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Донбасс