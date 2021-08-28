На Донбасі сьогодні постраждали 8 військових. Позачергового засідання ТКГ не буде

В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував.

"По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ... Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачуваний відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", - пояснили в ТКГ.

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Пізніше в Українській делегації для участі в ТКГ повідомили, що за уточненими даними поранено і травмовано вісім військовослужбовців, а не дев'ять, як повідомлялося раніше.