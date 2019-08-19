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На Донбассе сегодня получил ранения украинский военный

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 13:20
На Донбассе сегодня получил ранения украинский военный
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Пострадавшего эвакуировали в госпиталь

В понедельник, 19 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе получил ранения украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, с начала текущих суток сегодня, 19 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

"К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Нашего защитника эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Указано, что ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики прицельно вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного.

Кроме того, утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополя.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 18 августа, в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий, а трое военных были ранены. Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Как писало РБК-Украина ранее, в районе проведения ООС на Донбассе боевики за ночь 18 августа усилили обстрелы позиций украинских военных.

Кремль контролирует насилие на Донбассе, - посольство США На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный
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