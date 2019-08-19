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На Донбасі сьогодні отримав поранення український військовий

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 13:20
На Донбасі сьогодні отримав поранення український військовий
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Постраждалого евакуйовано до госпіталю

У понеділок, 19 серпня, у зоні проведення ООС на Донбасі отримав поранення український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, від початку поточної доби сьогодні, 19 серпня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

"На жаль, від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - сказано у повідомленні.

Вказано, що вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики прицільно вели обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.

Крім того, зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.

Нагадаємо, на Донбасі в неділю, 18 серпня, у зоні проведення ООС загинув український військовослужбовець, а троє військових були поранені. Надзвичайна подія сталася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення ООС на Донбасі бойовики за ніч 18 серпня посилили обстріли позицій українських військових.

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