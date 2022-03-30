На Донбассе Россия собрала 1000 "вагнеровцев", – Пентагон

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби поделился данными о российских силах на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

Около тысячи связанных с группой "Вагнера" лиц сейчас находятся на Донбассе. Пентагон отметил рост активности российских войск в регионе за последние несколько дней.

"Мы думаем, что в группе "Вагнера" сейчас около 1000 человек в Донбассе. Мы заметили, что они отдают приоритет авиаударам в регионе", – заявил Кирби.

По его словам, "вагнеровцы" воевали на Донбассе на протяжении восьми лет. Так что тамошние условия большинству боевиков хорошо знакомы.