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На Донбасі Росія зібрала 1000 "вагнерівців", – Пентагон

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Вашингтон, Середа 30 березня 2022 23:05
На Донбасі Росія зібрала 1000 "вагнерівців", – Пентагон Фото: Джон Кірбі (defense.gov)
Автор: Антон Федорців

Офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі поділився даними щодо російських сил на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Близько тисячі пов'язаних з групою "Вагнера" осіб нині перебувають на Донбасі. Пентагон відзначив зростання активності російських військ у регіоні в останні кілька днів.

"Ми думаємо, що в групі "Вагнера" нині близько 1000 осіб на Донбасі. Ми помітили, що вони віддають пріоритет авіаударам у регіоні", – заявив Кірбі.

За його словами, "вагнерівці" воювали на Донбасі впродовж восьми років. Тож тамтешні умови більшості бойовиків добре знайомі.

До слова, уряд Швеції не виключив можливості вступу країни до НАТО.

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