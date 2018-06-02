Объединенные силы в районе КПВВ "Майорское" привели в полную боеготовность

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована. #ООС #операція_ОС #брифінг Упродовж минулої доби, 1 червня, російсько-окупаційні війська продовжували випробовувати на міцність оборону захисників Кримського, Світлодарска, та Маріуполя. Наші війська вели активну оборону та адекватно відповідали на дії противника. Окупанти 33 рази за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували важке озброєння. В районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське ворог вдавався до провокацій, відкривав турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Підрозділами об’єднаних сил вогневі точки противника були швидко подавлені. В районі Авдіївки, що Донецькому напрямку, відзначається застосування окупантами снайперів. Водночас, наші підрозділи вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації вогню противника. Активні бойові дії продовжують тривати в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль, та Широкине. Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння - 122-мм артилерію та міномети. За добу, що минула, поранення отримав 1 український воїн, якого оперативно було доставлено до шпиталю, де йому надана медична допомога. Упродовж поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника, за даними розвідки, склали - 3 окупанти знищено та 2-х поранено. Сьогодні, о 6.10 ранку, терористи зі складу російсько-окупаційних військ, вкотре нехтуючи усіма можливими людськими нормами, відкрили вогонь із кулеметів по КПВВ «Майорське». Того часу на контрольно-перепускному пункті перебувала велика кількість цивільного населення, серед якого чимало жінок та дітей, в яких черговий раз цілились бойовики. Внаслідок вмілих та злагоджених дій прикордонників та інших військовослужбовців Об’єднаних сил, які того часу несли службу на КПВВ, постраждалих немає. Тимчасово роботу КПВВ було призупинено. Оголошено режим особливого порядку «Червоний». Станом на 7 годину роботу контрольно-перепускного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» відновлено. Чергові сили та вогневі засоби, які виконують завдання в районі КПВВ в складі підрозділів Об’єднаних сил, приведено в повну бойову готовність. В такий спосіб Об’єднаними силами вживається весь комплекс заходів щодо захисту мирного населення, збереження його життя та здоров’я. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На Луганщині громадянин повідомив представників Національної поліції про місцезнаходження закопаного арсеналу зброї та боєприпасів поблизу селища Роздольне Старобільського району. Співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції разом із Службою Безпеки України та працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил, вилучили зі схрону гранатомети різних систем та постріли до них, артилерійські снаряди, димові шашки, освітлювальні міни, гранати, понад тисячу набоїв різних калібрів. Частину боєприпасів, непридатних до використання, вивезено на полігон та знищено. Решту - направлено на дослідження. За даним фактом триває досудове слідство. Співробітники Національної поліції Донеччини спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України, зі складу Обєднаних сил, під час перевірки на блок-посту автомобіля, в якому знаходилися троє місцевих мешканців, виявили в багажнику три гранати, 8 ударно-дистанційних запалів, 3 заряди до підствольного гранатомета та 5 сигнальних ракет. Небезпечні предмети вилучено. За фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами порушено кримінальне провадження. Підозрюваним у скоєнні зазначеного злочину загрожує кримінальна відповідальність - до 7 років позбавлення волі. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 18 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів, 27 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Вчора, 1 червня, оперативні співробітники Державної прикордонної служби України спільно із представниками батальйону патрульної поліції, які діють у складі Об’єднаних сил, у ході огляду транспортного засобу під керуванням іноземця виявили майже 5 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору на загальну суму 148 200 грн. Громадянина, автомобіль та підакцизні товари передано представникам Державної фіскальної служби. За фактом незаконного зберігання та транспортування товарів порушено кримінальне провадження. Слідство триває. Вчора представникамии міжнародної гуманітарної організації “ADRA Ukraine” спільно з військовослужбовцями Об’єднаних сил реалізовано черговий соціальний проект для мешканців Донбасу. Запущено на маршрути соціальний транспорт до населених пунктів Сизе та Болотене, що на Луганщині. Окрім того, військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу до Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Іскоркаˮ, що в населеному пункті Авдіївка. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.