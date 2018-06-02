На Донбасі в результаті снайперського вогню поранено двох українських військових

Поранені перебувають у важкому стані

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донецькому напрямку в результаті снайперського вогню поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Сьогодні вранці в результаті бойових дій на Донецькому напрямку від вогню ворожих снайперів отримали поранення два наших захисника. Вони були оперативно евакуйовані до медичних установ. Стан здоров'я обох захисників - важкий", - повідомив Мотузяник.

Він також зазначив, що до 11:00 за сьогодні вже було зафіксовано 9 прицільних обстрілів. Зокрема, провокації із застосуванням гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї спостерігалися в основному на Донецькому напрямку в районі Гнутового, Тарамчука, Лебединського, Широкиного, Водяного, Павлополя і шахти Бутівка.

Крім того, обстріл з мінометів калібру 82 мм був зафіксований по захисникам Новотошківського на Луганському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднані сили в районі КПВВ "Майорське" привели в повну боєготовність.