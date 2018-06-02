Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі в результаті снайперського вогню поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 14:34
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Поранені перебувають у важкому стані

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донецькому напрямку в результаті снайперського вогню поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Сьогодні вранці в результаті бойових дій на Донецькому напрямку від вогню ворожих снайперів отримали поранення два наших захисника. Вони були оперативно евакуйовані до медичних установ. Стан здоров'я обох захисників - важкий", - повідомив Мотузяник.

Він також зазначив, що до 11:00 за сьогодні вже було зафіксовано 9 прицільних обстрілів. Зокрема, провокації із застосуванням гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї спостерігалися в основному на Донецькому напрямку в районі Гнутового, Тарамчука, Лебединського, Широкиного, Водяного, Павлополя і шахти Бутівка.

Крім того, обстріл з мінометів калібру 82 мм був зафіксований по захисникам Новотошківського на Луганському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Об'єднані сили в районі КПВВ "Майорське" привели в повну боєготовність.

 

Командування бойовиків на Донбасі посилює заходи з метою захоплення в полон українських військових
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top