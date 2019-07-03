На Донбассе в результате обстрелов травмирован украинский военный

На Донбассе в течение минувших суток, 2 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил боевое травмирование один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, восемь раз при этом были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Были обстреляны опорные пункты украинских военных возле населенных пунктов Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Красногоровка, Широкино; Новолуганское, Болотное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", - отметили в ООС.

От начала текущих суток, 3 июля, вражеских обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, 2 июля, боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров-медиков. Сейчас они находятся в военном госпитале г. Покровск. По данному факту открыто уголовное производство. Полиция квалифицировала дело как "террористический акт".