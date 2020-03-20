На Донбассе в результате обстрелов ранены трое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были совершены обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино.

Также были зафиксированы обстрелы вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говориться в сообщении.

Напомним, 19 марта в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, вечером 19 марта штаб ООС сообщил, что в результате снайперского огня на Донбассе погиб украинский военный.