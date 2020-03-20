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На Донбасі в результаті обстрілів поранено троє військових

Новини » Надзвичайні події     20.03.2020 - 18:42
На Донбасі в результаті обстрілів поранено троє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 20 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримали поранення троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" було здійснено обстріл неподалік Мар'їнки, поруч з Новотроїцьким і неподалік Широкіне.

Також були зафіксовані обстріл поблизу Кримського, неподалік Луганського, в районі населеного пункту Хутір Вільний, поблизу Новгородського і поруч з Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 20 березня, в результаті обстрілу ворожих три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Вони були евакуйовані у військово-медичний заклад, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, ввечері 19 березня штаб ООС повідомив, що в результаті снайперського вогню на Донбасі загинув український військовий.

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