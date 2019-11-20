На Донбассе в результате обстрелов ранены шесть украинских военных

С начала текущих суток, 20 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня, в рещультате чего шестеро военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Березового и у Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики более 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских военнослужащих запрещенные минскими соглашениями минометы, а также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.