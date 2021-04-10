На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский военный

Российско-оккупационные войска 10 апреля нарушили режим прекращения огня и совершили обстрелы на Донбассе. В результате обстрела ранения получил украинский военнослужащий.

Отмечается, что боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.