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На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский военный

Автор: Инна Собора

Российско-оккупационные войска 10 апреля нарушили режим прекращения огня и совершили обстрелы на Донбассе. В результате обстрела ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, в течение прошлых суток, 9 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие. Ранения получил один украинский военнослужащий.

За предыдущие сутки, 9 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела погиб военный.

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Новости Украины Донбассобстрел
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