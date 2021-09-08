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На Донбассе в результате обстрелов получили ранения двое военных

Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования РФ прибегли к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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