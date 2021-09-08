На Донбасі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє військових

У середу ввечері, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
"Збройні формування РФ вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріли позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.
"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.