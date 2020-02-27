На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один - получил ранения

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 27 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Новомихайловка и рядом с Красногоровкой.

Также три обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды неподалеку Новотошковского и рядом с Орехово.

"Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный и пострадали еще двое бойцов ООС.

Кроме того, сутки 25 февраля на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских военных. Было зафиксировано пять обстрелов.