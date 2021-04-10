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На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный

Новина українською → Донбасс, Суббота 10 апреля 2021 21:35
На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный Фото: боец ООС получил ранение из-за обстрела боевиков 10 апреля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На Донбассе, в субботу, 10 апреля, боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать бойцов Операции объединенных сил. Вследствие обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

Указано, что недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сводке не было данных о раненом военном. Сообщалось, что по состоянию на 17:00 субботы пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие, в результате чего получил ранение боец ООС.

А 8 апреля в результате обстрелов боевиков на Донбассе украинский военный погиб.

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