На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового

На Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил . Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості", - сказано у повідомленні.

Вказано, що неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Нагадаємо, раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня на Донбасі проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я, у результаті чого отримав поранення боєць ООС.

А 8 квітня у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі український військовий загинув.