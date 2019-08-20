На Донбассе в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный

В районе проведения Операции объединенных сил 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

На одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя - где и применил беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета.

Кроме того, на указанном направлении боевики обстреливали украинские позиции у Лебединского и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил - в районе Светлодарска.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - недалеко от Талаковки.

Напомним, исследовательская группа Forensic Architecture, которая базируется в Лондоне (Великобритания), зафиксировала новые доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе.