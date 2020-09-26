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На Донбассе разминировали 12 участков, определенных в Париже, - штаб ООС

Автор: Дмитрий Левицкий

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о разминировании 12 участков на Донбассе, о которых договорилась "нормандская четверка" на саммите в Париже. В частности, были разминированы важные для местного населения объекты.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как рассказал Кравченко на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, благодаря разминированию на подконтрольной украинскому правительству территории значительно уменьшилось количество подрывов на взрывных устройствах.

"Разминированы объекты водо- и газообеспечения, нужные для населения", - добавил он.

Напомним, в начале сентября Трехсторонняя контактная группа согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на Донбассе. Еще 20 участков разминируют в рамках строительства нового КПВВ.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели обнаружили факты минирования дорог возле линии разграничения пророссийскими боевиками.

Добавим, в середине сентября во время инженерных работ возле Водяного на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

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